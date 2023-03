Eine mögliche Ausweitung der staatlichen Finanzhilfen für US-Regionalbanken und das Ausbleiben negativer Nachrichten am Wochenende sorgen am Montag für steigende Notierungen an der Wall Street. 30 Minuten vor dem Handelsauftakt in New York klettert der Dow-Jones-Future um 220 Punkte auf 32.654 Zähler. Für den S&P500 und den Nasdaq Composite geht es ebenfalls nach oben. In der Vorwoche hatten die Sorgen um die Liquidität der US-Banken und Turbulenzen unter europäischen Bankentiteln noch für größere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...