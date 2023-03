NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat Hannover Rück von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 185 auf 192 Euro angehoben. Nach zuletzt unterdurchschnittlicher Kursentwicklung wird Analystin Freya Kong laut einer am Montag vorliegenden Studie optimistischer für die Papiere des Rückversicherers. Das schwierige Umfeld spreche für die hohen Defensivqualitäten der Hannoveraner. Eine zunehmende Ergebnisdynamik im Jahr 2024 werde unterschätzt./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2023 / 00:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2023 / 00:30 / EDT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0008402215