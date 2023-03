Hamburg (ots) -Christopher Elliott hat das Beratungsunternehmen Emirates Business Setup in Dubai gegründet. Mit seinem Service unterstützt er deutsche und internationale Auswanderer dabei, in Dubai Fuß zu fassen und bietet eine umfangreiche Palette hilfreicher Leistungen dafür an. Hier erfahren Sie, warum immer mehr Auswanderer die Gründung eines Unternehmens in der Metropole in Erwägung ziehen und wie Emirates Business Setup sie dabei unterstützt.Viele Deutsche träumen vom Auswandern und suchen nach einem neuen Zuhause, in dem sie sich privat und beruflich entfalten können. Doch nur selten weisen die Sehnsuchtsziele alle gewünschten Merkmale auf. Da lohnt es sich, den Blick etwas weiter in die Ferne schweifen zu lassen und auf Dubai zu richten. Die Metropole in den Vereinigten Arabischen Emiraten überzeugt nicht nur als Steuerparadies, sondern bietet auch eine hervorragende Lebensqualität. "Wer ohne Plan und Ortskenntnis nach Dubai kommt, hat jedoch meist einen schweren Start. Nicht selten kommt es daher vor, dass Vorhaben dieser Art ohne professionelle Unterstützung scheitern", warnt Christopher Elliott, Gründer von Emirates Business Setup."Um allen Interessenten eine lückenlose Betreuung und damit von Beginn an größtmöglichen Erfolg bieten zu können, vereinen wir jegliche geschäftsbezogene Dienstleistungen unter einem Dach", fügt der Dubai-Experte hinzu. Christopher Elliott ist selbst Deutscher und hat in Dubai das Beratungsunternehmen Emirates Business Setup gegründet, mit dem er deutsche und internationale Kunden bei der Einwanderung nach Dubai in allen Belangen unterstützt. Der Service umfasst Dienstleistungen von der Abholung am Flughafen über den Visumsantrag bis zur Hilfe bei der Firmengründung. Dabei legt das Unternehmen Wert auf individuelle Beratung, qualitativ hochwertige Leistungen sowie maximale Kundenzufriedenheit. Weshalb die Dienstleistung von EBS so gefragt ist, wird bei der näheren Betrachtung von Dubai als Auswanderungsziel klar.Lebensqualität in Dubai: Was die Metropole für Auswanderer so spannend machtKaum jemand würde an einen Ort auswandern, der lediglich durch steuerliche Vorteile überzeugt und ansonsten nicht viel bietet. Vielleicht ist Dubai gerade deshalb bei Deutschen so beliebt, denn die Lebensqualität in der Metropole ist exzellent. Dass es sich um eine moderne Stadt handelt, ist schon aus weiter Ferne an der Skyline des Emirats zu erkennen: Hier verewigen sich die innovativsten Architekten mit eindrucksvollen Bauwerken, künstlichen Inseln, Shoppingmalls und Vergnügungsparks.Dabei ist das Stadtbild nicht nur ästhetisch und abwechslungsreich, sondern auch sauber und sicher. Ein solches Umfeld färbt auf die Stimmungslage ab und entsprechend positiv ist der Umgang der Menschen untereinander: Offenheit, Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft geben in Dubai den zwischenmenschlichen Ton an. Die Bewohner stammen aus aller Herren Länder und diese Vielfalt schafft eine Atmosphäre der Weltoffenheit und Toleranz, in der sich auch Neuankömmlinge sofort wohlfühlen.Zur Lebensqualität tragen zudem die 24/7-Öffnungszeiten bei - Vorschriften zur sonntäglichen Geschäftsschließung existieren nicht. Das macht den Alltag einfach und unkompliziert: Innerhalb weniger Minuten sind Produkte und Dienstleistungen erhältlich. Bei Bestellungen kommt häufig das Smartphone zum Einsatz, denn die Digitalisierung vor Ort ist vorbildlich entwickelt.Auch für Unternehmer interessant - Dubai als idealer FirmenstandortDas Steuersystem in Dubai kennt weder Einkommensteuer noch Gewerbe- oder Körperschaftssteuer für Unternehmen - unabhängig davon, ob die Gewinne durch Verkäufe, Kapitalerlöse oder sonstige Einnahmequellen generiert wurden. Ebenso spielt die Branche keine Rolle. Damit sind auch steuerfreie Investitionen in Immobilien möglich, die im Übrigen ein hohes Wertsteigerungspotenzial aufweisen. Alles in allem wird in den Vereinigten Arabischen Emiraten lediglich eine Mehrwertsteuer von fünf Prozent erhoben, die im Endeffekt nur Endkunden betrifft und für die ansässigen Unternehmen einen Durchlaufposten darstellt.Firmen, die sich in einer der VAE-Freezones befinden, bleiben zudem von der neunprozentigen Körperschaftssteuer verschont, die ab Juni 2023 erhoben wird. Freezones sind geografische Gebiete in den Emiraten, die besonders günstige Bedingungen für unternehmerische Tätigkeiten aufweisen: Die Firmengründung in einer Freihandelszone ist ohne Visum und Bankkonto möglich und vor allem für Unternehmer attraktiv, die keine Geschäftsbeziehungen innerhalb der VAE planen, jedoch von den Steuervorteilen profitieren möchten. Für Unternehmer mit Kundenkreis in den Emiraten bietet sich die Gründung einer Mainland-Firma an (LLC), die mit einer deutschen GmbH zu vergleichen ist. Der Aufwand dafür ist etwas komplizierter als bei einer Freezone-Firma.Emirates Business Setup: Alle Leistungen aus einer HandZwar lassen sich viele Informationen über Dubai im Netz finden, doch wenn die Auswanderung in greifbare Nähe rückt, ist fachkundige Unterstützung unverzichtbar. Deshalb bietet EBS Hilfe in allen denkbaren Bereichen an. Das Team kümmert sich um den Visumsantrag und die Emirates ID sowie um die Eröffnung eines geschäftlichen Bankkontos, was ohne Hilfe monatelang dauern kann.Außerdem beschafft EBS jede gewünschte Businesslizenz für seine Kundschaft, kümmert sich um die Gewerbeanmeldung und berät bei den Details zur Firmengründung. Wer hingegen einen Job in Dubai sucht, erhält ebenso Unterstützung durch Christopher Elliott und sein Team. Übrigens gelten auch für Arbeitnehmer großzügige Gesetze, denn auf ihr Gehalt entfällt keine Lohnsteuer. Nicht zuletzt ist die Kooperation mit EBS bei der Ankunft in Dubai eine Erleichterung, da auf Wunsch die Hotelbuchung übernommen wird und die neuen Bewohner ganz komfortabel vom Flughafen abgeholt werden.Sie planen die Auswanderung nach Dubai und suchen professionelle Beratung bei der Planung und Durchführung? Sie planen die Auswanderung nach Dubai und suchen professionelle Beratung bei der Planung und Durchführung?