Zum ersten Mal in seiner neuen Rolle als britischer Monarch kommt König Charles III. vom 29. bis 31. März 2023 nach Deutschland. Am zweiten Tag des Staatsbesuchs wird er eine Rede im Deutschen Bundestag halten - live zu sehen am Donnerstag, 30. März 2023, von 10.30 bis 12.35 Uhr im "ZDF spezial: König Charles III. in Deutschland - Rede im Bundestag".Charles III. und seine Ehefrau Camilla werden vor der Rede im Bundestag von Berlins amtierender Bürgermeisterin Franziska Giffey und von Bundeskanzler Olaf Scholz begrüßt. Am ersten Besuchstag empfangen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender das Königspaar mit militärischen Ehren am Brandenburger Tor.Das "ZDF spezial" aus Anlass des royalen Besuchs moderiert Christina von Ungern-Sternberg live aus dem Bundestag. Als Gesprächsgäste begrüßt sie ZDF-Königshaus-Expertin Julia Melchior, ZDF-London-Korrespondentin Hilke Petersen und ZDF-Hauptstadtstudioleiter Theo Koll.Der Besuch von König Charles III. in Deutschland ist nach dem "ZDF spezial" am Donnerstag, 30. März 2023, ab 13.00 Uhr auch Thema im "ZDF-Mittagsmagazin". Die folgenden tagesaktuellen Sendungen wie etwa "heute - in Europa" ab 16.00 Uhr und "Leute heute" ab 17.45 Uhr berichten ebenfalls über den Staatsbesuch.Der Besuch von König Charles III. noch vor der Krönungszeremonie am 6. Mai 2023 gilt als Ausdruck der besonderen freundschaftlichen Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und Deutschland. Ein weiteres "ZDF spezial" zu "König Charles III. - Krönung in London" fasst am Samstag, 6. Mai 2023, 19.25 Uhr, die Ereignisse des Tages zusammen - dann erneut moderiert von Christina von Ungern-Sternberg und eingeordnet von ZDF-Königshaus-Expertin Julia Melchior.