Urdorf (ots) -Nach langer Pause öffnet das KKL Luzern endlich wieder seine Tore für den wichtigsten Marketing-Event der Schweiz. Zum Thema Fokus erzählen Marketingprofis, wie ihre Organisationen die digitale Transformation erfolgreich bewältigen. Der Marketing Tag bietet ausserdem einen grossartigen Mix aus Networking, Innovation und Entertainment.Am 18. April 2023 kehrt der Marketing Tag im alten Glanz ins KKL Luzern zurück. Die Schweizer Marketingszene trifft sich endlich wieder Face-2-Face, um sich auszutauschen und Kontakte zu knüpfen. Die Teilnehmenden erwartet ein wahres Feuerwerk an Keynotes, Referaten, Talks und Breakout-Sessions.Das diesjährige Thema lautet Fokus. Die Digitalisierung eröffnet nie dagewesene Möglichkeiten. Doch wo alles möglich ist, wird immer weniger machbar. Ein scharfer Fokus ist für den Erfolg entscheidend. Acht Marketingprofis aus ganz unterschiedlichen Branchen zeigen an zwei Fokus-Talks, wie sie ihre Unternehmen an die Herausforderungen der heutigen Zeit anpassen. An den Fokus-Talks nehmen unter anderen Katja Schönenberger (Pro Juventute), Peter Waltenspühl (Kuhn Rikon), Julia Gamma (BLS AG), Pascal Jenny (KMU Checkup), Verena Mönig (Skinmed AG), Joséphine Chamoulaud (Smile Versicherung), Nadine Gloor (Jucker Farm AG) sowie Sibylle Marti (Präsidentin Tilsiter) teil.Das geballte Know-how der Expert:innen wird auch dieses Jahr mit einer gehörigen Portion Entertainment aufgelockert. 15 kreative und erfolgreiche Marketingprojekte haben sich um den "Oscar" der Marketingbranche beworben. Die Verleihung der Marketing Excellence Awards wird garantiert auch dieses Mal für Highlights sorgen.Trotz des spektakulären Programms bleibt der wichtigste Punkt das Networking. Schliesslich heisst es nicht umsonst "you can't e-mail a handshake". Während des ganzen Tages können die Teilnehmenden in der Networking-Zone über Tools und Entwicklungen fachsimpeln und bei zahlreichen Ausstellern die neusten Innovationen der Branche kennenlernen.Das detaillierte Programm des Marketing Tages ist unter www.swissmarketingforum.ch zu finden. Tickets sind ab sofort online erhältlich.Pressekontakt:Uwe Tännler | Präsident Swiss Marketing Forum | Inhaber Tännler Personalmanagement AG+41 44 220 10 80 | uwe.taennler@swissmarketingforum.ch | www.swissmarketingforum.chOriginal-Content von: SWISS MARKETING FORUM, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100067148/100905025