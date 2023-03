Die Turbulenzen in der Banken-Branche führen zu vergrößerten Rezessions-Sorgen. Das sorgt am Rohöl-Markt für fallende Preise. Auch Heizöl hat sich deutlich verbilligt und kostet nun soviel wie zuletzt im Februar 2022. Die Nachfrage hält sich jedoch in Grenzen. Offenbar erwarten die Verbraucher noch weiter sinkende Preise. Die Ölpreise sind in der vergangenen Woche abgesackt. Auf dem Höhepunkt der Banken-Unsicherheiten vor einer Woche sackte der ...

