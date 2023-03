Der Chemie-Riese BASF (WKN: BASF11) konnte kurstechnisch in diesem Jahr noch nicht wirklich überzeugen. Dennoch dürften einige Anleger mit der bisherigen Performance vergleichsweise gut leben können. Einstige Befürchtungen eines stärkeren Abrutschens haben sich nämlich nicht bewahrheitet. Dafür gibt es auch einen guten Grund. Die BASF SE mit Sitz in Ludwigshafen ist gemessen am Umsatz (2022: 87,3 Milliarden €) der größte Chemie-Konzern der Welt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...