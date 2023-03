In wenigen Monaten soll Apple sein Mixed-Reality-Headset auf den Markt bringen. Berichten zufolge haben einige Apple-Mitarbeiter jedoch Zweifel an dem Produkt. 3.000 US-Dollar soll Apples Mixed-Reality-Headset den Endverbraucher kosten. Dieser Preis und die nach wie vor nicht klar definierte Zielgruppe haben offenbar einige Mitarbeiter dazu veranlasst, dem Projekt den Rücken zu kehren. Selbst die, die geblieben sind, scheinen skeptisch im Bezug auf das Erfolgspotenzial des Headsets zu sein. Das geht aus einem Bericht der New York Times ...

