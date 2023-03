DJ PTA-Adhoc: Brüder Mannesmann AG: Veränderungen im Vorstand

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Remscheid (pta/27.03.2023/16:00) - Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 MAR

Brüder Mannesmann AG: Veränderungen im Vorstand

Remscheid, den 27. März 2023

Herr Frank Schafstein wird auf eigenen Wunsch zum Ablauf des 31.03.2023 aus dem Vorstand der Brüder Mannesmann AG ausscheiden und seinen am 31.03.2023 regulär auslaufenden Vorstandsvertrag nicht verlängern. Er wird zudem als Geschäftsführer der Tochtergesellschaften der Brüder Mannesmann AG auf eigenen Wunsch zum Ablauf des 31.03.2023 ausscheiden.

Herr Moritz Schafstein wurde heute mit Wirkung zum 01.04.2023 zum Vorstand der Brüder Mannesmann AG bestellt. Herr Moritz Schafstein ist mit den Geschäften der Brüder Mannesmann-Gruppe aufgrund seiner bisherigen langjährigen Tätigkeit als Geschäftsführer der Brüder Mannesmann Werkzeuge GmbH bestens vertraut. Er wird auch die Geschäftsführung der weiteren Tochtergesellschaften der Brüder Mannesmann AG als Nachfolger von Herrn Frank Schafstein übernehmen.

