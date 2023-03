Am heutigen Tag korrigierte Gold bislang (um 15:00 Uhr) deutlich um - 1,6 % auf 1947 USD, nachdem die Kredit- und Einlagenübernahme der insolventen Silicon Valley Bank (SVB) durch die First Citizens Bank zu knapp 23%igen Kreditbewertungs-Abschlag bekanntgegeben wurde. Dies interpretierten die Anleger, wohl nicht ganz zu Unrecht, als einen weiteren Mosaikstein möglichen künftigen Entschärfung der US-Bankenkrise.Vom Grundsatz her teilen wir die heutige offenbar weit mehrheitliche Auffassung der Marktteilnehmer, dass die Übernahme der Einlagen- (56 Mrd. USD) ...

