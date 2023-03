Die in Deutschland weitgehend unbekannte US-Bank First Citizes BancShares springt der geschlossenen Silicon Valley Bank zur Seite. Das sorgt an der Wall Street am Montag für Entspannung in der gestressten Bank-Branche. Die Aktie der First Republic Bank gewinnt im S&P 500 gut 15 Prozent, First Citizens explodiert zeitweise sogar um mehr als 50 Prozent. Die geschlossene Silicon Valley Bank (SVB) wird von der First Citizens Bank übernommen und sorgt an der Wall Street zum Wochenstart für Entspannung ...

