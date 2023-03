Die Aktie von der First Republic Bank San Francisco ist aktuell der größte Gewinner im S&P 500 . Das Aktienbarometer verbessert sich nur minimal um 0,05 Prozent. Unverändert ist die Stimmung heute an der Börse. Der S&P 500 verzeichnete nur einen sehr kleinen Anstieg in Höhe von 0,05 Prozent.

