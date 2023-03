Die First Citizens Bank kauft die insolvente Silicon Valley Bank. Am Montag sorgt die Übernahme für eine Erholung im gesamten Bankensektor. Der DAX wird neben den freundlichen Finanztiteln vom aufgehellten ifo-Geschäftsklimaindex angetrieben. Aber kann sich die gute Stimmung halten? Diese Frage beantwortet Tim Oechsner von Steubing im Gespräch mit DER AKTIONÄR TV. Als Händler auf dem Frankfurter Börsenparkett hat er die Märkte genau im Blick. Deswegen weiß Oechsner auch, welcher Termin demnächst für Unruhe am Aktienmarkt sorgen könnte. Ob das Zittern rund um das Banken-Beben nun ein Ende hat und auf welche Aktien Sie derzeit setzen können, erfahren Sie im Interview.