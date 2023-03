Frankfurt am Main (ots) -Für den Erfolg der Rehabilitation ist die geeignete Reha-Einrichtung wesentlich. Das Reha-Einrichtungsverzeichnis (REV) der BAR unterstützt Rehabilitandinnen und Rehabilitanden, Reha-Träger, Beratungsstellen, Sozialdienste und weitere Zielgruppen bei der Suche nach einer passenden medizinischen Reha-Einrichtung.Das REV wurde umfassend überarbeitet und ist ab sofort auf der neuen Website www.bar-rev.de erreichbar.Zahlreiche weiterentwickelte Funktionen und Inhalte stehen im neuen REV zur Verfügung:- eine nutzerfreundlichere Oberfläche für Einrichtungssuchende inklusive interaktiver Kartenansicht, Orts- und Umkreissuche, Merklistenfunktion sowie überarbeiteter Indikationsbereiche- eine optimierte Datenpflege für Reha-Einrichtungen, die bereits im REV eingetragen sind oder sich noch eintragen wollen- ab sofort können sich auch ambulante Einrichtungen in das REV eintragenDas REV ist seit Jahrzehnten das einzige nichtkommerzielle, unabhängige und trägerübergreifende Verzeichnis mit derzeit mehr als 1.000 Reha-Einrichtungen und gleichzeitig eines der meistgenutzten Angebote der BAR.Das REV wurde in intensiver Zusammenarbeit mit Reha-Trägern, Leistungserbringer- und Betroffenenverbänden sowie medizinischen Sachverständigen umfassend weiterentwickelt.Zur Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation e.V. (BAR):Die BAR ist der Zusammenschluss der Reha-Träger in Deutschland. Seit 1969 fördert sie im gegliederten Sozialleistungssystem die Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen. Die BAR gestaltet und unterstützt das Zusammenwirken der Reha-Träger, vermittelt Fachwissen und arbeitet mit an der Weiterentwicklung von Rehabilitation und Teilhabe.Pressekontakt:Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation e. V. (BAR)Franziska Fink, Teamleiterin Weiterbildung und ÖffentlichkeitsarbeitTelefon: 069 605018-47Telefax: 069 605018-29E-Mail: presse@bar-frankfurt.deOriginal-Content von: Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156144/5473450