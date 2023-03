Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US22530J2006 Creative Realities Inc. 27.03.2023 US22530J3095 Creative Realities Inc. 28.03.2023 Tausch 3:1

CA0396771093 Arctic Fox Lithium Corp. 27.03.2023 CA03967C1086 Arctic Fox Lithium Corp. 28.03.2023 Tausch 1:1

US0167441049 Allarity Therapeutics Inc. 27.03.2023 US0167442039 Allarity Therapeutics Inc. 28.03.2023 Tausch 35:1

US59564R5000 Midatech Pharma PLC 27.03.2023 US59564R6099 Midatech Pharma PLC 28.03.2023 Tausch 4:1

CA49639T2011 Kingsmen Resources Ltd. 27.03.2023 CA49639T3001 Kingsmen Resources Ltd. 28.03.2023 Tausch 2:1