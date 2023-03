Siemens Energy - Weg für eine Restrukturierung frei.

Richard Pfadenhauer,

Die Aktie von Siemens Energy hat turbulente Zeiten hinter sich. Seit dem Allzeithoch Anfang 2021 hat das Papier zeitweise zwei Drittel des Wertes verloren. Dabei fließen in den Ausbau erneuerbarer Energiequellen wie Solar- und Windanlagen Milliarden Euro staatlicher Fördergelder und die Auftragsbücher von Siemens Energy sind gut gefüllt. Dennoch verbuchte der Konzern im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2022/23 einen dicken Verlust. Grund für die Flaute im Zahlenwerk sind in erster Linie Probleme bei der Windkrafttochter Siemens Gamesa. Steigende Kosten drücken dort auf die Marge. Hinzu kamen über Jahre hinweg unterschiedliche Vorstellungen zwischen dem Management von Siemens Gamesa und dem Großaktionär Siemens Energy. Damit ist nun Schluss. Siemens Energy hat inzwischen die restlichen Anteile an Siemens Gamesa übernommen und das Unternehmen von der Börse genommen. Dazu sammelte der Konzern kürzlich über eine Kapitalerhöhung 1,3 Milliarden Euro ein. Nun ist der Weg für eine Restrukturierung frei. Synergien sollen schnellstmöglich gehoben und Kosten gesenkt werden. Stellenstreichungen wurde bereits eingeleitet. Darüberhinaus soll unter anderem das On- und Offshore-Geschäft stärker verzahnt und dadurch Kosten gespart werden. Seit dem Kurstief im vergangenen Herbst hat sich die Aktie fast verdoppelt. Nach Angaben von Refinitiv stuft ein großer Teil der Analysten das Papier mittelfristig als haltens- oder gar kaufenswert ein.

Windanlagentochter unter Kontrolle

Der Konzern besteht aus vier Bereichen: Gas Services, Grid Technologie, Transformation und Siemens Gamesa Renewable Energy. Die Ziele für das Geschäftsjahr sind längst definiert. Der Umsatz soll zwischen drei und sieben Prozent steigen und der Konzernverlust deutlich reduziert werden. Die Bereiche Gas Services, Grid Technologie und Transformation verbuchten im ersten Geschäftsquartal jeweils ein zweistelliges Ergebnis- und Umsatzplus und liegen damit im Plan. Der Auftragsbestand von 98,8 Milliarden Euro lag Ende 2022 auf einem Rekordniveau. Im Fokus für das laufende Geschäftsjahr steht jedoch die Restrukturierung der Windkraftsparte. Die Kurserholung enthält bereits Vorschusslorbeeren, dass die Wende gelingt. Weitere Hiobsbotschaften oder eine Konsolidierung des Gesamtmarkts könnten die Aktie von Siemens Energy jedoch wieder unter Druck bringen.

Chart: Siemens Energy

Widerstandsmarken: 19,40/20,40/24,25 EUR

Unterstützungsmarken: 15,40/16,50/16,80/17,70 EUR

Die Aktie von Siemens Energy bildete von Anfang 2021 bis Dezember 2022 einen Abwärtstrend. Mitte Dezember 2022 gelang der Ausbruch aus diesem langfristigen Trend. Zum Jahreswechsel drehte die Aktie allerdings vom Auf- in den Seitwärtstrend und pendelt seither zwischen EUR 17,70 und EUR 20,40. Aktuell notiert das Papier mit EUR 19,15 in etwa in der Mitte dieser Range. Auf dem Weg an die obere Kante des Seitwärtstrend bremst aktuell noch die Widerstandsmarke bei EUR 19,40 die Bullen aus. Gelingt der Ausbruch über diese Marke und im weiteren Verlauf sogar der Anstieg über EUR 20,40 besteht die Chance auf eine Fortsetzung des im vergangenen Oktober gestarteten Aufwärtstrends bis EUR 24,25 (138,2%-Retracementlinie). Kippt die Aktie von Siemens Energy hingegen aus dem Seitwärtstrend nach unten, so findet das Papier bei EUR 16,50/16,80 die nächste Unterstützungszone.

Siemens Energy in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 02.06.2022-27.03.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Siemens Energy in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 05.10.2020 (Börsenstart)- 27.03.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in EUR Bonuslevel/Cap in EUR Finaler Beobachtungstag Siemens Energy HC4QD7 23,67 15,00 30,00 15.12.2023 Siemens Energy HC53UB 20,10 13,50 23,00 15.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.03.2023; 15:35 Uhr;

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Knock-Out Barriere in EUR obere Knock-Out Barriere in EUR Letzter Bewertungstag Siemens Energy HC3XVH 6,23 17,00 23,00 24.05.2023 Siemens Energy HC3XVP 7,18 16,00 24,00 14.06.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.03.2023; 15:40 Uhr

