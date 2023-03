Chinas Notenbank tut, was auch andere Länder angesichts der Nervosität im Banken-Sektor gerade tun: Geld in den Markt schießen. Offenbar wirkt diese Maßnahme nun, nachdem noch vor wenigen Tagen die Kosten für Übernachtkredite zwischen Banken in Hongkong so stark angestiegen war wie seit mindestens 17 Jahren nicht mehr.Inzwischen ist der Übernachtsatz auf 1,01 Prozent gefallen - und damit auf den tiefsten Stand seit dem 9. Januar. Damit zeigen die Liquiditätsspritzen von staatlicher Seite Wirkung.Vor ...

