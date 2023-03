So richtig kommt die Bayer-Aktie nicht aus dem Knick. Zuletzt wurde wieder ein wichtiger Unterstützungsbereich um die 55 Euro angelaufen. Unterdessen hat Bayers Pharmachef gewarnt, dass in Deutschland einige Dinge falsch laufen - und auch durchblicken lassen, welche Länder bessere Möglichkeiten bieten.Stefan Oelrich sagte, Bayer sehe im internationalen Standortwettbewerb zunehmend attraktive Bedingungen in den USA und China, "um Innovationen beziehungsweise Hightech-Unternehmen zu fördern". Europa, ...

