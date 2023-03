Köln. (ots) -Der Interims-Parteichef der SPD in Nordrhein-Westfalen, Marc Herter, hat sich offen gezeigt für eine Trennung von Partei- und Fraktionsvorsitz. "Grundsätzlich bietet sich in der aktuellen Situation eine Teamaufstellung an, um die Kraftzentren der NRW-SPD wieder als Motor für NRW zur Geltung zu bringen", sagte Herter im Interview mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Dienstag-Ausgabe). Herter ist Oberbürgermeister von Hamm und führt die Landes-SPD nach dem Rücktritt von Parteichef Thomas Kutschaty bis zum Parteitag im August. Als Vorbild für einen "überaus erfolgreichen Vorsitzenden", der nicht gleichzeitig Fraktionschef war, führte Herter Franz Müntefering an.Er riet seiner Partei allerdings, pragmatisch zu entscheiden: "Wenn es passt, dann macht eine Doppelspitze durchaus Sinn. Sie dürfen aber nicht zum Selbstzweck werden. Das sieht man schon daran, dass die Doppelspitze der SPD im Bund hervorragend arbeitet. Gleichzeitig hat die überaus erfolgreiche SPD Niedersachsen mit Stephan Weil einen Mono-Vorsitzenden, der gleichzeitig auch noch Ministerpräsident ist." Herter, der als Kandidat für den Parteivorsitz gehandelt wurde, bekannte sich im "Kölner Stadt-Anzeiger" zu seiner Aufgabe als Oberbürgermeister in Hamm: "Mein Platz ist in Hamm, das ist keine Frage", sagte Herter. "Insofern habe ich ganz klar Ambitionen, Spitzenkandidat zu werden. Spitzenkandidat meiner Partei der SPD in Hamm bei der Kommunalwahl im Jahr 2025. Das ist schon sowas wie ein Lebensjob." Herter sagte, die Sozialdemokraten hätten alle Chancen, bei der Wahl 2025 wieder führende politische Kraft in NRW zu werden, "wenn wir uns jetzt zusammenreißen". Bürgerinnen und Bürger beim Entwurf konkreter Lösungen für ein gutes Leben ernst zu nehmen sei das Mittel, das es brauche, um die CDU bei der Landtagswahl zu schlagen.https://www.ksta.de/politik/nrw-politik/marc-herter-im-interview-so-kann-die-nrw-spd-wuest-schlagen-540317Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66749/5473483