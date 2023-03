Die im ersten Halbjahr massiv gestiegenen Stahlpreise sorgten bei Salzgitter im Jahr 2022 für gute Absätze und sprudelnde Gewinne. So erreichte der Konzern trotz des schwierigen Umfelds mit dem russischen Einmarsch in der Ukraine einen Umsatzrekord und das zweitbeste operative Ergebnis der Unternehmensgeschichte. Anleger sollen am Erfolg mit einer von 0,75 Euro auf 1,00 Euro erhöhten Dividende teilhaben. Die Salzgitter Aktie (620200) freut aber auch ein relativ zuversichtlicher Ausblick auf ...

