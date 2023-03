DJ Aktien Schweiz von Novartis-Kurssprung angetrieben

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat den Handel am Montag mit Aufschlägen beendet. Angetrieben wurde die Börse von kräftigen Kursgewinnen des Schwergewichts Novartis.

Der SMI gewann 1,4 Prozent auf 10.786 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und 4 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 53,24 (zuvor: 86,4) Millionen Aktien.

Der Pharmakonzern Novartis hat in einer Studie zur Bewertung des Brustkrebsmedikaments Kisqali den primären Endpunkt während einer Zwischenanalyse erreicht. Kisqali reduziere nachweislich das Risiko eines Rückfalls, wenn es zusammen mit einer endokrinen Therapie bei Patienten mit bestimmten Arten von Brustkrebs im Frühstadium eingesetzt werde, so der Konzern. Die Aktie machte einen kräftigen Sprung um 7,7 Prozent nach oben. Die Papiere des Wettbewerbers Roche gaben indessen um 0,6 Prozent nach.

Auch andere Aktien aus dem Gesundheitssektor waren gefragt. So gewannen Lonza 1,8 Prozent und Sonova 1,7 Prozent. Alcon rückten 2,2 Prozent vor.

Im Blick stand zudem weiter der Bankensektor. Die wieder aufgeflammten Sorgen rund um den Sektor ließen zu Wochenbeginn erst einmal nach. Die Unsicherheit halte aber an, so Marktteilnehmer. Die Aktien von UBS und Credit Suisse legten um 1,1 bzw. 0,5 Prozent zu.

Die Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma prüft derweil, inwieweit das heutige Credit-Suisse-Management zu Rechenschaft gezogen werden kann für die Probleme, die letztendlich zur Übernahme durch den Wettbewerber UBS in einer Rettungsaktion führten. "Wir sind keine Strafbehörde, aber wir loten die entsprechenden Möglichkeiten aus", sagte Finma-Präsidentin Marlene Amstad im Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung am Sonntag. Ursache der Probleme bei der Credit Suisse seien "diverse Skandale und Fehler des Managements in den letzten Jahren".

Die Titel von Nestle, neben Novartis und Roche das dritte Index-Schwergewicht, gaben um 0,1 Prozent nach. Die Aktien von ABB (-1,2%) und Givaudan (-1,0%) wurden Ex-Dividende gehandelt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/cbr

(END) Dow Jones Newswires

March 27, 2023 11:47 ET (15:47 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.