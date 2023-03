Nach dem jüngsten Kurssturz von Bank-Aktien ist zum Wochenstart deutliche Entspannung zurückgekehrt. Unter Führung der Finanzwerte gewinnen DAX, MDAX und SDAX zum Xetra-Schluss über ein Prozent. Im DAX glänzen auch Sartorius und Rheinmetall. Im SDAX standen Varta und Salzgitter auf den Kauflisten der Anleger. Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am Montag neuen Mut gefasst. Eine Stimmungsaufhellung in der deutschen Wirtschaft und gute Nachrichten von den kriselnden US-Regionalbanken lieferten ...

