Etwas mehr als ein Jahr sollte es dauern, doch nun hat Tesla in Grünheide ein erstes, wichtiges Zwischenziel erreicht. Mittlerweile rollen dort Konzernangaben zufolge jede Woche 5.000 E-Autos vom Band, wie am Wochenende via Twitter mitgeteilt wurde. Für die Zukunft ist allerdings schon sehr viel mehr geplant und der Ausbau des Standorts wird mit Hochdruck vorangetrieben.Jährlich bringt Tesla (US88160R1014) es in Grünheide es nun rechnerisch auf einen Output von 250.000 Fahrzeugen, was in der ersten Ausbaustufe bereits auf das Doppelte ansteigen soll. Später ...

