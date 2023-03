Weniger Angst vor einer sich ausweitenden Bankenkrise sorgt für abflauende Rezessionsbefürchtungen - und steigende Ölpreise. Sowohl die Notierung für die Nordsee-Sorte Brent als auch für WTI legt um über zwei Prozent zu. Derweil sind die Heizöl-Preise in Deutschland auf das tiefste Niveau seit Februar vergangenen Jahres abgerutscht. Die Ölpreise haben am Montag in einem freundlichen Marktumfeld zugelegt. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 76,36 US-Dollar. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...