Das ist ein Schock für den Kryptomarkt: US-Finanzaufseher haben Klage gegen Binance eingereicht - den Betreiber der weltgrößten Handelsplattform für Digitalwährungen wie Bitcoin und Ether. Die Aufsichtsbehörde CFTC will Bußgelder und ein Handelsverbot erwirken. Binance Coin und Bitcoin sacken am Abend zeitweise deutlich ab. Die Kryptobörse habe sich nicht an den Regeln auf dem US-Finanzmarkt gehalten und bestimmte Geschäfte und Dienstleistungen ohne nötige Zulassung betrieben, teilte die Aufsichtsbehörde ...

