EQS-Ad-hoc: AdCapital AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung/Jahresergebnis

AdCapital AG: Konzern-EBIT des Geschäftsjahrs 2022



27.03.2023 / 20:00 CET/CEST

Ad-hoc-Mitteilung 27. März 2023 Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art. 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) Schlagwort(e): Gewinnwarnung/Jahresergebnis AdCapital AG: Konzern-EBIT des Geschäftsjahrs 2022 Waldbronn, 27. März 2023 Die AdCapital AG hat im Geschäftsjahr 2022 ein negatives Konzern-EBIT (einschließlich konzernfremder Gesellschaften) von -8,4 Mio. Euro erzielt. Damit weicht das erwartete Konzern-EBIT von dem prognostizierten Konzern-EBIT von -4,2 bis -4,9 Mio. Euro ab. Die Veränderung des Konzern-EBIT beruht im Wesentlichen auf um 3 Mio. Euro höher als ursprünglich erwarteten berücksichtigten Aufwendungen für Reklamationen, Teilwertabschreibungen und Verfahrenskosten im Zusammenhang mit angeblichen Gewährleistungsansprüchen. OEMs machen gegen eine Tochtergesellschaft der Erich Jaeger GmbH + Co. KG außergerichtlich Gewährleistungsansprüche wegen der Lieferung von aus Sicht der OEMs angeblich mangelhaften Komponenten geltend. Der Sachverhalt wird derzeit in engem Austausch mit den OEMs aufgeklärt. Zusatzinformationen: ISIN: DE0005214506

