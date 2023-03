Das VZ VermögensZentrum gewinnt in diesem Jahr zum zweiten Mal in Folge den "Goldenen Bullen" als "Vermögensverwaltung des Jahres". Die €uro-Jury war erneut angetan vom Anlagevorschlag sowie der Präsentation vor dem Testkunden. Nach oben zu kommen, ist einfach. Oben zu bleiben, ist schwieriger. Denn entweder holt einen die Konkurrenz ein, oder man wird durch den Erfolg genügsam. All dies ist dem VZ VermögensZentrum nicht passiert. Daher gewinnt das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...