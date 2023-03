Ein einheitliches globales Branding spiegelt die Integrationen des Unternehmens und den Fokus auf Innovation zur Gestaltung der Zukunft der globalen Kommunikationsnetze wider

Die ETC Group ("ETC"), ein weltweit führender Value-Added-Distributor für die Telekommunikationsnetzwerk- und digitale Infrastrukturbranche, gab heute die beabsichtigte Umbenennung in Netceed bekannt. Die Marken der Gruppe werden weltweit in eine einzige Organisation integriert, darunter USTC Corp, Walker, Comstar Supply und Multicom in den USA, EuroTechnoCom in Frankreich, ETCP und iETC in Portugal, Comtec in Großbritannien, Katar, Oman, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Hongkong, ILDC in Israel, DNT in der Dominikanischen Republik, ETC Morocco Networks, ETC Germany Networks, Klonex-VCS in Polen und Tiba Produktions Vertriebs GmbH in Österreich. Die Vereinheitlichung der Gruppe spiegelt die bereits bestens etablierte, globale Reichweite und das lokale Know-how der von der ETC Group betriebenen Unternehmen wider, die nun weltweit unter einer Marke zusammengeführt werden.

Die Umstellung auf die einheitliche globale Marke Netceed ist schrittweise über sechs Monate hinweg geplant, beginnend mit den Marken in den USA, Frankreich und Großbritannien. Der neue Name Netceed, gepaart mit einem kühnen und lebendigen neuen Markendesign, verkörpert das Engagement des Unternehmens, die Zukunft globaler Kommunikationsnetzwerke mit Agilität, Flexibilität und Zuverlässigkeit zu gestalten. Das dynamische und zukunftsweisende visuelle Design unterstreicht den Fokus des Unternehmens auf Innovation und bekräftigt sein Engagement, innovative Lösungen mit einem unübertroffenen Maß an Know-how in der Telekommunikationsbranche zu liefern.

Die ETC Group, bald Netceed, wurde 1993 von Cédric Varasteh gegründet und ist ein Value-Added-Distributor von passiven und aktiven Telekommunikationsgeräten und -werkzeugen mit erstklassigen technischen und logistischen Lösungen für die Netzwerkbereitstellung, -aufrüstung und -wartung, der FTTH-, FTTx-, HFC-, Wi-Fi-, 5G/Mobile- und Rechenzentrumstechnologien mit über 30 Jahren Branchenerfahrung unterstützt. Die Unternehmensgruppe wird vom Mehrheitseigentümer, dem internationalen Private-Equity-Unternehmen Cinven, unterstützt, wobei Cédric Varasteh und Carlyle Europe Technology Partners ("CETP") bedeutende Minderheitsbeteiligungen halten. Die ETC Group beschäftigt über 1.250 Mitarbeiter an mehr als 40 Standorten in 14 Ländern und betreut weltweit mehr als 15.500 Kunden, darunter große amerikanische und europäische Kabelnetzbetreiber und Telekommunikationsanbieter.

CEO Cédric Varasteh kommentierte: "Unsere Gruppe hat sich durch Akquisitionen, organisches Wachstum und die Unterstützung von Investoren wie Cinven und Carlyle Europe Technology Partners schnell verändert. Diese Dynamik und die Entwicklung zu einer einzigartigen, wirkungsvollen Marke sind ein großer Meilenstein für unsere Gruppe und erneuern unsere Mentalität ‚ein Team, eine Vision, ein Ziel' unter dem Namen Netceed."

Lindsay Hittner, Direktorin für Marketing, sagte: "Dies ist ein Symbol des Wandels, nicht nur eine Änderung des Symbols. Das weiterentwickelte Branding von Netceed verdeutlicht die Rolle, die wir in der Branche als führender globaler Telekommunikationsspezialist für die Distribution spielen, und ehrt gleichzeitig das 30-jährige Erbe der ETC Group. Indem wir die Buchstaben ‚etc' in unserem neuen Namen beibehalten, zollen wir der unglaublich dynamischen Organisation, die Cédric aufgebaut hat, Tribut."

Die Ankündigung der Umfirmierung folgt auf die Ernennung von Alper Turken, einer Führungskraft aus dem Bereich Telekommunikation, zum stellvertretenden CEO, der neben CEO Cédric Varasteh das globale Wachstum leiten soll. Turken fügte hinzu: "Der Zeitpunkt der Umfirmierung steht im Einklang mit unserer globalen Integration. Diese Unternehmensgruppe verfügt über die richtige Mischung aus Mitarbeitern, Produkten, Partnerschaften und Prozessen und setzt sich weiterhin unermüdlich dafür ein, Mehrwert für unsere Kunden und Partner auf globaler Ebene zu schaffen." ETC hat außerdem kürzlich die Übernahme von BTV Multimedia und Amadys bekannt gegeben; beide Transaktionen stehen unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen.

Die ETC Group, bald Netceed, ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Vertrieb, Logistik, technische Entwicklung und Produktdesign mit über 30 Jahren Erfahrung und Leistung in der Telekommunikations- und Breitbandindustrie. Die 1993 von Cédric Varasteh gegründete ETC Group liefert und vertreibt ein umfassendes Sortiment an passiven und aktiven Geräten und Werkzeugen für die Einführung, Aufrüstung und Wartung von Netzwerken und unterstützt dabei alle Technologien wie FTTH, FTTx, HFC, Wi-Fi, 5G/Mobile und Rechenzentren. Das umfassende Portfolio der Gruppe mit mehr als 70.000 Produkten von fast 1.000 branchenführenden Anbietern sowie deren Mehrwertlösungen für die Lieferkette unterstützen Betreiber bei der nahtlosen Bereitstellung von Hochgeschwindigkeits-Internet-, Video-, Daten- und Sprachdiensten für private, geschäftliche und mobile Nutzer. Die ETC Group beschäftigt über 1.250 Mitarbeiter in 14 Ländern, und ihr erfahrenes Team arbeitet jeden Tag hart daran, Technologien und Innovationen für eine besser vernetzte Zukunft zu entwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter www.etc.group und www.netceed.com

