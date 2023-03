DJ Scholz bestätigt Lieferung deutscher Leopard-2-Panzer an die Ukraine

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz hat einen Medienbericht bestätigt, nach dem die von Deutschland versprochenen 18 Leopard-2-Panzer in der Ukraine angekommen sind. Dies hatte zuvor Der Spiegel berichtet.

"Ja, wir haben die Panzer geliefert wie versprochen und angekündigt", sagte Scholz auf einer Pressekonferenz am Rande der vierten deutsch-niederländischen Regierungskonsultationen in Rotterdam.

Die Bundesregierung hatte nach längerem Zögern Ende Januar der Lieferung der schweren Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine zugestimmt. Zunächst sollte Deutschland 14 Leopard-Panzer liefern. Berlin erhöhte die geplante Lieferung des Typs Leopard 2 A6 dann aber auf 18, damit Deutschland wie versprochen zusammen mit den Partnerländern Portugal und Schweden der Ukraine ein Bataillon mit insgesamt 31 Panzern zur Verfügung stellen konnte.

Auch Lieferung von Büffel-Bergepanzer

Das Bundesverteidigungsministerium erklärte, dass neben den 18 Leopard-2-Panzern inklusive Munitions- und Ersatzteilpaketen am heutigen Montag auch zwei Bergepanzer "Büffel" mit ihren in Deutschland ausgebildeten Besatzungen bei der Truppe in der Ukraine angekommen sind.

"Unsere Panzer sind wie versprochen pünktlich in den Händen unserer ukrainischen Freunde angekommen. Ich bin mir sicher, dass sie an der Front Entscheidendes leisten können!", sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius.

Zusammen mit den 40 Mardern, die bereits in der Ukraine sind, erfülle Deutschland das gegebene Versprechen der Ausrüstung und Ausbildung gepanzerter Verbände für die Ukraine.

In einem nächsten Schritt will Deutschland Leopard-1-Panzer des Typs A5 liefern. Diese werden laut Verteidigungsministerium aktuell noch bei der deutschen Industrie instand gesetzt. Die Finanzierung der Panzerinstandsetzung erfolgt durch Deutschland, Dänemark und die Niederlande.

"Ziel dabei ist es, bis zum Sommer die ersten 25 Panzer bereitzustellen, bis Jahresende etwa 80 und im Verlauf 2024 auf mindestens 100 Leopard 1 A5 zu erhöhen", so das Ministerium.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 27, 2023 13:58 ET (17:58 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.