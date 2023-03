Freiburg (ots) -



Seit Wochen handelt die Ampelkoalition nicht, sondern verhandelt bloß und zwar mit sich selbst. Konstruktiv, wie die Beteiligten beteuern. Einzig, weil die Probleme so groß seien, dauere die Suche nach Lösungen etwas länger. Mit Verlaub, das klingt, als erwarteten die Streithähne und -hennen von SPD, Grünen und FDP auch noch Bewunderung für ihre Ausdauer beim Zank. Danke, sollen Bürgerinnen und Bürger sagen. Ihr legt euch für uns toll ins Zeug! Sagen die aber nicht. Die meisten wollen einfach endlich Klarheit über ein paar Fragen, die über unser Wohlergehen in Zukunft mindestens mitentscheiden. Wie soll das Klima geschützt werden? Woher soll der Modernisierungsschub kommen, den Deutschland so dringend braucht? Und wer soll beides bezahlen? https://mehr.bz/bof8698



