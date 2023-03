Starlink-Konkurrent Oneweb hat 36 weitere Satelliten in den Orbit gebracht. Der Ausbau der Flotte auf 618 Satelliten soll eine weltweite Abdeckung des Oneweb-Internets ermöglichen. Für Jahresende ist der Start des globalen Angebots geplant. Der Starlink-Rivale Oneweb war nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine in die Schusslinie geraten. Das zum Teil in Besitz der britischen Regierung befindliche Unternehmen verlor 36 Satelliten an die russische Weltraumagentur. ...

