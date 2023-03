Düsseldorf, 28. März 2023 (ots/PRNewswire) -- EcoFlow Frühlingsverkauf unterstützt umweltbewusstes Handeln mit zweiwöchiger Rabattaktion auf nachhaltige Produkte für Frühlingsabenteuer- Preisnachlässe von bis zu 27 Prozent: Geniale Schnäppchen für tragbare Powerstationen und umweltfreundliche Energielösungen, darunter DELTA Pro, Solarmodule, Solar Tracker, Power Kits und Smart Home Panel- Attraktive Angebote mit Treuebonus und Mehrwert im EcoFlow-Shop und bei AmazonEnergie war noch nie so einfach - und günstig: EcoFlow (https://www.ecoflow.com/de), Spezialist für tragbare Stromversorgung und umweltfreundliche Energielösungen, startet heute seinen europaweiten Frühjahrsverkauf. Während der Aktion vom 27. März bis 10. April profitieren Kunden beim Kauf von innovativen und nachhaltigen Produkten von Preisnachlässen von bis zu 27 Prozent. Zu den Aktionsangeboten zählen die tragbare Powerstation DELTA Pro, portable Solarmodule, der Solar Tracker, Power Kits und das Smart Home Panel. Das mögliche Sparpotenzial liegt bei bis zu 700 Euro.Unter dem Motto "Embrace the Beauty of Spring with EcoFlow" soll die diesjährige Frühlings-Kampagne dazu ermutigen, in nachhaltige Energielösungen zu investieren und gleichzeitig die schöne Jahreszeit zu genießen. Die Aktion wird sowohl über den EcoFlow-Webshop (https://de.ecoflow.com/collections/promotional-items?utm_source=PR&utm_medium=Referral&utm_campaign=ecocredits_day) als auch über Amazon (https://www.amazon.de/stores/page/5E81B685-8E62-43FD-B148-8929D2C6FB69?channel=PR) angeboten.Doppelt profitieren: Kundentreue zahlt sich ausWährend des Frühlingsverkaufs erhalten Kunden, die im EcoFlow-Webshop einkaufen, im Rahmen des EcoCredits Rewards Program doppelte EcoCredits. Das Programm ermöglicht es EcoFlow-Mitgliedern, bei jedem Einkauf EcoCredits zu verdienen, die für exklusive Rabatte bei zukünftigen Bestellungen eingelöst werden können.Darüber hinaus können Kunden vom 27. bis zum 31. März von einem Sonderangebot auf Amazon profitieren. Jeden Tag in diesem Zeitraum erhalten die ersten zehn Käufer einen EcoFlow Solar Angle Guide. Dieses praktische Zubehör rückt die Oberfläche des Solarmoduls in einen optimalen 90°-Winkel zum Sonnenlicht. Das maximiert die Effizienz der Solarenergiegewinnung und steigert die Leistung des Moduls.Breite Produktpalette für verschiedenste BedürfnisseDer EcoFlow Frühjahrsverkauf hat für jeden Anspruch etwas zu bieten. Die Produkte und Lösungen versetzen jeden in die Lage, seine eigene grüne und kostenlose Energie zu erzeugen, zu speichern und zu nutzen - der ideale Einstieg in einen umweltfreundlichen Lebensstil. Die nachhaltigen Aktionsprodukte im Überblick:(1) EcoFlow DELTA Pro - Die tragbare Powerstation (https://www.ecoflow.com/de/collections/power) ist ein vielseitiges und leistungsstarkes Kraftwerk für Notstromversorgung und Outdoor-Abenteuer.(2) Portable Solarmodule (https://www.ecoflow.com/it/collections/solar) - Damit lassen sich Powerstationen und Smart Devices im Garten oder unterwegs allein durch die Kraft der Sonne aufladen.(3) EcoFlow Solar Tracker - Eine innovative Lösung zur Maximierung der Solarenergieerzeugung durch automatische Ausrichtung zur Sonne.(4) EcoFlow Power Kits - Umfassende Stromversorgungslösungen für verschiedene Anwendungen in Campern, Wohnwagen, Yachten und kleinen Häusern.(5) EcoFlow Smart Home Panel - Ein intelligentes Energiemanagementsystem zur Optimierung des Energieverbrauchs und Senkung der Betriebskosten. Es speist selbst produzierten Strom von Powerstations und Solarmodulen in das eigene Haus- und Wohnungsnetz ein.Wenn nicht jetzt, wann dann? Der EcoFlow Spring Sale bietet die Chance, bei der Investition in nachhaltige Energielösungen (https://de.ecoflow.com/pages/solar-generators) deutlich zu sparen - und beschert Frühlingsgefühle. So lässt sich die Schönheit des Frühlings genießen, während gleichzeitig ein positiver Einfluss auf die Umwelt ausgeübt wird.Zu den Angeboten des Frühlingsverkaufs (https://de.ecoflow.com/collections/promotional-items?utm_source=PR&utm_medium=Referral&utm_campaign=ecocredits_day)Über EcoFlowEcoFlow ist ein führendes Unternehmen für umweltfreundliche Energielösungen mit der Vision, eine neue Welt voranzutreiben. Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hat es sich EcoFlow zur Aufgabe gemacht, den Zugang von Einzelpersonen und Familien zu Energie neu zu erfinden, indem es zuverlässige, zugängliche und erneuerbare Energielösungen anbietet. Heute hat EcoFlow seinen Hauptsitz in den Vereinigten Staaten, Deutschland sowie Japan und verfügt über mehr als 2 Millionen Nutzer in über 100 Märkten weltweit. Die Produkte von EcoFlow sind jetzt in allen 44 Ländern und Regionen Europas erhältlich, unterstützt durch ein Netzwerk von über 800 lokalen Einzelhändlern.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2039762/image_5016319_22827826.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bis-zu-700-euro-ersparnis-ecoflow-fruhlingsverkauf-fordert-nachhaltigkeit-mit-umweltfreundlichen-energielosungen-301782769.htmlPressekontakt:Don Dong,don.dong@ecoflow.comOriginal-Content von: EcoFlow Technology Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169389/5473540