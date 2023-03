AUSTIN, TX / ACCESSWIRE / 28. März 2023 / Die Unternehmer Rick McCartney und Chris Koha geben ihre strategische Mehrheitsbeteiligung an der Vilua Healthcare GmbH bekannt, einem deutschen Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Gesundheitsüberwachung und -management.

In den letzten 20 Jahren hat sich Vilua (ehemals Welldoo und XXWell) einen guten Ruf für die Bereitstellung von sicheren und zuverlässigen Softwarediensten für führende Gesundheitseinrichtungen in Deutschland aufgebaut. Die neue Mehrheitsbeteiligung steht im Einklang mit den Zielen von McCartney und Koha, den positiven Einfluss auf das globale Gesundheitswesen zu verbessern und auszuweiten. Sie wird Viluas Ruf als Anbieter von sicheren und zuverlässigen digitalen Gesundheitslösungen stärken und das wachsende Portfolio an Gesundheitsprodukten und -dienstleistungen erweitern, die es Nutzern ermöglichen, ihre Gesundheit und ihre Daten selbst in die Hand zu nehmen.

Der Erwerb wird auf Viluas vorhandener technologischer Expertise aufbauen und zusätzliche technische und produktbezogene Ressourcen bereitstellen, um das Potenzial und die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens auf dem Markt zu steigern.

"Diese Investition in Vilua ist ein wichtiger strategischer Schritt, da wir damit bestehende Kunden in Deutschland besser bedienen und gleichzeitig unsere Fähigkeit, branchenführende KI-basierte Lösungen weltweit anzubieten, optimieren können", so CEO Rick McCartney. Die Transaktion wurde im August 2022 abgeschlossen.

Diese strategische Mehrheitsbeteiligung an der Vilua Healthcare GmbH wurde von einem Team von Investoren nachdrücklich unterstützt, die sich an mehreren früheren Transaktionen von McCartney und Koha beteiligten: Doug Blough, Jay Rogers, Jim und Maureen McCartney, Robert Gauntt, Bob Whelan und Bobby McCartney.

Nähere Informationen erhalten Sie unter: www.significo.com.

Pressesprecher: Michael Robin

mailto:Press@significo.com

QUELLE: Significo

