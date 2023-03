Die Aktie des britischen Tabakkonzerns BAT sackte am vergangenen Donnerstag wegen des Dividendenabschlags noch einmal deutlich ab. Die Aktie, die Mitte 2022 noch bei zeitweise über 41 € notierte, hat seitdem rund 22 % verloren und steuert auf einen Test der Unterstützungszone im Bereich um 30 € zu. Zuletzt hatte sich das Sentiment etwas eingetrübt. So hatten die Analysten von JPMORGAN den Wert auf Neutral abgestuft. Wer als Anleger keine Scheu vor Tabak-Aktien hat, erhält bei BAT eine Dividendenrendite von 8,6 % (vierteljährliche Zahlung) bei einem 2023er-KGV von rund 7,7. Ein weiteres Schmankerl ist, dass der britische Staat keine Quellensteuer von der Ausschüttung abzieht. Insofernkönnen Dividendenjäger bei BAT langsam in die Lauerstellung gehen.



