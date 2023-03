Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Geschäftsbericht 2022 der Baloise Gruppe veröffentlicht



28.03.2023

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR (SIX) und gemäss Art. 16 KR (BX)

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Basel, den 28. März 2023. Im Nachgang an die Veröffentlichung der vorläufigen Geschäftszahlen vom 9. März 2023 steht der Geschäftsbericht 2022 der Baloise Gruppe ab sofort zum Download und zur Bestellung zur Verfügung. Darüber hinaus veröffentlicht Baloise den Jahresrückblick, der eine umfassende Sichtweise auf die Wertschöpfung von Baloise ermöglicht und Elemente der nicht-finanziellen Berichterstattung beinhaltet.

Auch in diesem Jahr publizieren wir zusätzlich zum Geschäftsbericht den Jahresrückblick, um aufzeigen, wie Baloise die gesellschaftliche Verantwortung gegenüber Kundinnen und Kunden, Mitarbeitenden, sowie Investoren wahrnimmt. Der Bericht ist Basis für die nicht-finanzielle Berichterstattung und antizipiert die Entwicklung der Offenlegungsvorschriften in der Schweiz und der EU. Der Jahresrückblick enthält neben der Geschäftsstrategie und dem Geschäftsmodell detaillierte Informationen über die Aktivitäten der Baloise Gruppe im Geschäftsjahr 2022. Auch zeigt der Bericht auf, welche ökonomischen, sozialen und ökologischen Auswirkungen die Aktivitäten von Baloise haben. Die nicht-finanziellen Informationen wurde gegenüber dem letzten Jahr weiter ausgebaut und orientieren sich bereits heute an Offenlegungspflichten, die zukünftig in Europa und der Schweiz verbindlich sein werden. Zusätzlich informieren wir im Jahresrückblick zum ersten Mal über unsere Nachhaltigkeitskriterien in der Zeichnungspolitik (Underwriting). Damit streben wir die Umsetzung der Principles for Sustainable Insurance mit dem Ziel an, Baloise als verlässlichen und nachhaltigen Partner für Finanzfragen zu positionieren. Insgesamt ermöglicht der Jahresrückblick eine integriertere Sicht auf den Wertschöpfungsansatz von Baloise.

Informationen zur Corporate Governance finden sich im Geschäftsbericht . Dieser umfasst zudem den Lagebericht zur Geschäftsentwicklung, den Vergütungs- sowie den Finanzbericht.

