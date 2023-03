BioNTech hat am Montag die Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr sowie einen Ausblick auf das laufende Jahr veröffentlicht. Für 2023 erwartet BioNTech nur noch rund fünf Milliaren Euro Umsatz mit Covid-19-Impfstoffen. Dass die Einnahmen deutlich zurückgehen würden, war erwartet worden. Anleger hatten dennoch mit etwas mehr gerechnet.Die Aktie verlor im US-Handel zeitweise deutlich, zwischenzeitlich konnte das Papier aber sogar wieder fast ins Plus drehen. Am Ende stand ein Minus von 3,6 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...