In einem turbulentem Umfeld präsentiert Bert Habets heute die neue Strategie von ProSieben. Was auf Anleger und die Aktie zukommt. Heute will der neue ProSiebenSat.1-Chef Bert Habets erstmals die künftige Strategie des Medienkonzerns erläutern. Nach Informationen von Börse Online aus Unternehmenskreisen könnte der im November angetretene Habets eine Fokussierung der Sendergruppe auf das Kerngeschäft Fernsehen, Unterhaltung und Streaming einleiten. ...

