Nach einem freundlichen Wochenauftakt - der DAX konnte am Montag 1,14 Prozent zulegen auf 15.127,68 Punkte - wird der deutsche Leitindex auch am heutigen Dienstag mit Zugewinnen erwartet. Der Broker IG taxiert den DAX knapp zwei Stunden vor dem Handelsbeginn 0,4 Prozent höher auf 15.186 Zähler.Am Vorabend präsentierten sich in den USA nur der Dow Jones sowie der S&P 500 freundliche. Der Dow Jones ging am Ende mit einem Plus von 0,6 Prozent auf 32.432,08 Punkte aus dem Handel. Der marktbreite S&P ...

