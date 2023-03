Mannheim (ots) -Rhena Wolf ist Steuerberaterin und Unternehmercoach mit eigener Steuerkanzlei in Mannheim. Mit ihrem Coachingangebot hat sie sich der Aufgabe verschrieben, Menschen bei ihrer beruflichen und privaten Entwicklung zu unterstützen. Indem sie es ihnen ermöglicht, sich in allen Bereichen zu verbessern, macht sie Selbstständige zu echten Unternehmern und legt Grundsteine für eine erfolgreiche Karriere. Erfahren Sie hier, wie die Einzel- und Gruppencoachings für Selbstständige, Unternehmer, Inhaber und Geschäftsführer bei Rhena Wolf ablaufen.Unternehmer werden regelmäßig mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert. Zeitliche Überlastung, Konflikte und andere Probleme machen ihnen im Alltag zu schaffen. Diese Herausforderungen mit den eigenen Zielen in Einklang zu bringen, ist in aller Regel alles andere als einfach. Dennoch kommen nur die wenigsten Unternehmer auf die Idee, sich Hilfe zu suchen. Ein Fehler - davon ist Rhena Wolf, Steuerberaterin und Unternehmercoach, überzeugt. Aus ihrer Sicht benötigt jeder Unternehmer, der in etwas gut sein oder langfristig besser werden möchte, einen erfahrenen Ansprechpartner an seiner Seite, der ihn in allen Bereichen unterstützt. "Genau wie im Sport ist es für Unternehmer wichtig, sich einen passenden Coach zu suchen", betont sie. "Indem er ihnen Anleitung und Unterstützung zur Verfügung stellt, kann er ihnen dabei helfen, ihre Leistung zu verbessern und ihre Ziele zu erreichen - zum Beispiel, wenn es um die Steigerung der Produktivität, die Entwicklung von Strategien oder die Verbesserung der Kommunikation geht."Mit ihrer eigenen Steuerkanzlei unterstützt Rhena Wolf Unternehmer in all diesen Bereichen, um sie bei ihrer beruflichen und privaten Entwicklung zu unterstützen. Ihr Ziel ist es, ihren Klienten zu einem erfüllten, glücklicheren und erfolgreicheren Leben zu verhelfen. Mit ihrem Coachingangebot in Form von Einzel- und Gruppencoachings konnte die Expertin bereits unzähligen Selbstständigen dabei helfen, ihr Unternehmen auf das nächste Level zu heben. Mit ihrer langjährigen Erfahrung und umfassenden Expertise in den Bereichen Steuern, Finanzen und Unternehmensführung gelingt es Rhena Wolf regelmäßig, ihre Kunden vollumfänglich voranzubringen. So begleitet die Expertin Unternehmer von Anfang an auf ihrem Weg zu unternehmerischem Erfolg.Unternehmercoachings für Klein- und KleinstunternehmerRhena Wolfs Coachingangebot richtet sich an Selbstständige, Unternehmer, Inhaber und Geschäftsführer, die Unterstützung bei ihrer beruflichen und privaten Weiterentwicklung benötigen. Insbesondere für die Zielgruppe der Klein- und Kleinstunternehmer mit bis zu 60 Mitarbeitern sieht sie sich als die ideale Ansprechpartnerin. "Mein Ziel ist es, Menschen so zu unterstützen, dass sie sich weiterentwickeln können." "Auf diese Art und Weise mache ich Selbstständige zu Unternehmern." Dabei ist die Zusammenarbeit mit der Expertin zu jeder Zeit von Respekt, Vertrauen und Offenheit geprägt. Den größten Wert legt sie dabei auf eine ganzheitliche Beratung und individuelle Betreuung.Die Ergebnisse der Zusammenarbeit mit Rhena Wolf hängen immer von den individuellen Zielen des Kunden ab. Grundsätzlich geht es aber darum, Unternehmer zufriedener, glücklicher und erfolgreicher zu machen, damit sie ein entspannteres Leben führen können. Zusätzlich können durch die Optimierung von Prozessen die unternehmerischen Erfolge gesteigert werden. So konnte beispielsweise eine Klientin durch Rhena Wolfs Unternehmercoaching ihren Umsatz verdreifachen und ihren Gewinn verdoppeln.Vom Einzel- bis hin zum Gruppencoaching: Das Coachingangebot von Rhena WolfAls Steuerberaterin und Unternehmercoach bietet Rhena Wolf sowohl Einzel- als auch Gruppencoachings an. In den Einzelcoachings geht es vor allem um persönliche Glaubenssätze, das individuelle Mindset und andere limitierende Themen, die es aufzulösen gilt. Dabei prüft die Expertin immer wieder, ob ihr Klient noch auf dem richtigen Weg ist.Während die Einzelcoachings online oder in Präsenz ablaufen können, werden die Gruppencoachings ausschließlich in Präsenz angeboten. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Karen Sonnenberger gibt Rhena Wolf Unternehmern in diesen Coachings die Möglichkeit, sich im geschützten Rahmen einer kleinen Gruppe, die sich regelmäßig trifft und austauscht, beruflich und persönlich weiterzuentwickeln. "Oft entstehen in der Gruppe ganz besondere Synergien, denn hier kommen ganz unterschiedliche Branchen zusammen", berichtet Rhena Wolf. "Jeder bringt Themen mit und wir nutzen die Schwarmintelligenz, um die Unternehmer in den Bereichen Strategie, Finanzen, Zeitmanagement, Kundengewinnung, Prozessoptimierung und Personalentwicklung zu fördern." "Wer möchte, hat natürlich auch die Möglichkeit, Einzel- und Gruppencoachings zu kombinieren."Werdegang und Vision der ExpertinMit dem Unternehmercoaching kam Rhena Wolf erstmals in Berührung, als sie aus ihrer Elternzeit in die eigene Steuerkanzlei zurückkam. Damals wurde ihr klar, dass es dem Familienunternehmen an einer klaren Struktur und einer guten Organisation fehlte. Mithilfe eines Unternehmercoaches gelang es dem Team allmählich, große Veränderungen zu erzielen. Alles, was Rhena Wolf in dieser Zeit lernte, möchte sie jetzt an andere Unternehmer weitergeben, die das Gefühl haben, alleine nicht weiterzukommen.Ihre Mission ist es, Menschen noch lange bei ihrer beruflichen und privaten Entwicklung zu unterstützen, damit sie zufriedener, entspannter und erfolgreicher durch ihr Leben gehen können. "Gemeinsam mit meinen Klienten möchte ich die Zukunft gestalten, verändern und erneuern", sagt Rhena Wolf. "Der Fokus soll dabei auch weiterhin nicht auf der Branche, sondern auf unseren Kunden als Unternehmer und Menschen liegen."Sie sind Selbstständiger, Unternehmer, Inhaber oder Geschäftsführer und auf der Suche nach einem erfahrenen Unternehmercoach, der Ihnen dabei hilft, Ihr Unternehmen auf das nächste Level zu heben? Melden Sie sich jetzt bei Rhena Wolf, vereinbaren Sie ein unverbindliches Gespräch und finden Sie so zu Ihrem persönlichen Coachingangebot im Einzel- (https://wolf-steuer.de/) oder Gruppencoaching (https://macher-mind.de/)!Pressekontakt:Wolf & Wolf Steuerberaterinnen GbRRhena WolfEmail: info@wolf-steuer.deWebseite: www.wolf-steuer.deOriginal-Content von: Wolf & Wolf Steuerberaterinnen GbR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168938/5473563