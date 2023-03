Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) ist zwar eine Lebensmittel-Aktie, aber in einem sehr frühen Stadium. Das US-Unternehmen möchte derzeit den Markt flexitarischer Lebensgewohnheiten begründen und dominieren. Leider fehlt es im Moment an Wachstum, an der Akzeptanz und dadurch letztlich auch an wichtigen Merkmalen wie der Pricing-Power. Eine Dividende kann aufgrund fehlender Profitabilität ebenfalls nicht gezahlt werden. Wer daher auf defensive Lebensmittel-Aktien setzen möchte, der sollte nicht bei Beyond ...

Den vollständigen Artikel lesen ...