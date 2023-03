Die Heizölpreise in Deutschland, Österreich und der Schweiz starten auf dem Vortagesniveau in den Handel. Die Rettung der angeschlagenen Finanzsektoren in den USA und Europa nimmt an Fahrt auf und beruhigt die Märkte. Ein Streit zwischen der Türkei und dem Irak sorgt für den Wegfall von 450.000 B/T Rohöl auf dem globalen Markt. Sowohl die Rohölpreise für WTI und Brent, der Euro und ICE Gasoil starten ...

