Darmstadt (ots) -Ab sofort können Finanzanlagevermittler ihren Fondsbestand mit maximal 5 Prozent Anbindungspauschale über den INNO-MAKLERPOOL betreuen. Zusätzlich ist die Beratungssoftware inkl. papierloser Protokollierung kostenlos nutzbar.- Deutschlands günstiges Maklerpool-Preismodell für Fondsvermittler- Alles kostenlos inklusive: Beratungs- und Protokollierungs-Software, Order-Tool, Kunden-Dashboard, Partnerportal und automatisiertes Abrechnungsmanagement- Als Whitelabel im Makler-Design und mit Makler-Logo- Onboarding startet ab sofort über https://inno-maklerpool.deDas Darmstädter Wertpapierinstitut INNO INVEST steigt in die Maklerpool-Branche ein. Als Preisführer unter den Maklerpools soll schlagkräftig - aber qualitativ - expandiert werden. Dafür positioniert sich die INNO INVEST mit der Marke INNO-MAKLERPOOL mit dem offensivsten Preismodell am Markt. Fondsvermittler sollen zukünftig nur noch maximal 5 Prozent anstatt der marktüblichen 10 Prozent abgeben. Kurz: Die INNO INVEST will den Wettbewerb um 34f- und 34h-Vermittler aufrollen. Rund 40.000 unabhängige Makler und Finanzanlagevermittler gibt es in Deutschland.Maklerpool-Branche im UmbruchGleichzeitig befindet sich die Maklerpool-Branche derzeit in einer Konsolidierungsphase. Durch den Einstieg internationaler Investoren bei Deutschlands großen Maklerpools wurde die Dynamik an Übernahmen kleinerer Pools sogar weiter beschleunigt. Übernahmekandidaten sind Maklerpools, die die Digitalisierung schlicht und einfach verschlafen haben. Um als B2B-Anbieter am Markt bestehen zu können, müssen Maklerpools eine nahtlose sowie integrierte Investment-Plattform für Vermittler anbieten. Denn Arbeitsabläufe und Prozesse müssen kosteneffizient und ohne manuellen Aufwand erfolgen sowie frei skalierbar sein."Ein unabhängiger und moderner Maklerpool muss als zuverlässiger Partner in der Lage sein, Fondsvermittlern die technischen und regulatorischen Herausforderungen kostenneutral abzunehmen", erklärt Stefan Schmitt, Geschäftsführer der INNO INVEST. Noch sind tradierte Maklerpools in Sachen Digitalisierung von Prozessen und Antragsstrecken sowie beim Aufbau integraler Investment-Plattformen weit zurück. "Unter den deutschen Maklerpools wird es definitiv zu einem großen Qualitäts- und Preiskampf kommen, an dem sich die INNO INVEST als Fintech aktiv beteiligen will", so Schmitt weiter. Üblicherweise werden von tradierten Maklerpools zehn Prozent und mehr als Courtage-Abzug veranschlagt. "Das ist definitiv zu teuer", so Schmitt.Wealthtech-Plattform halbiert Kosten für MaklerWeiter erklärt Schmitt, "Wir sind als innovatives Wertpapierinstitut und Fintech so gut aufgestellt, dass wir die Spielregeln für Maklerpools verändern werden. Insbesondere mit unserem gestaffelten Preismodell, das nie mehr als fünf Prozent Anbindungskosten verursacht." Alle Prozesse der Fondsvermittler können dabei papierlos abgewickelt und die Vertriebsreichweite mühelos skaliert werden. Zudem erhält jeder angeschlossene Partner des INNO-MAKLERPOOLS kostenlosen Zugang zur hauseigenen Wealthtech-Plattform, zum Robo-Advisor sowie zur Beratungs- und Protokollierungs-Software. Die für angebundene Vermittler kostenfrei erhältliche Software für die digitale Anlageberatung und -vermittlung umfasst die "Online-Beratungswelt" und das "Order-Tool". So können sämtliche Vertriebsprozesse, die Protokollierung, die Geeignetheitserklärung und der Orderprozess nahtlos und digital abgewickelt werden. Die papierhafte Beratung gehört damit endgültig der Vergangenheit an.Grundlage für das innovative Angebot des INNO-MAKLERPOOLS ist die eigens entwickelte und cloudbasierte Wealthtech-Plattform der INNO INVEST. Diese wurde für die gesamte Wertpapier-Wertschöpfungskette nach modernsten Standards und für vollautomatisierte, papierlose Prozesse im Rahmen eines Investment-as-a-Service Angebots konzipiert. Über die Wealthtech-Plattform wickelt die INNO INVEST auch das gesamte eigene Kundengeschäft sowie das Geschäft mit gebundenen Vermittlern und Finanzvertrieben als Haftungsdach ab. Als innovative Investment-Boutique, digitaler Private Banking-Anbieter und Robo-Advisor vereint die INNO INVEST so alle Vertriebs- und Abwicklungsprozesse des Investmentgeschäfts auf einer frei skalierbaren B2B-Plattform. Damit bietet die INNO INVEST Finanzanlagevermittlern und Vertriebsgesellschaften unabhängige Stabilität, Zukunftssicherheit, Flexibilität und Kosteneffizienz.Ab sofort können sich Finanzanlagevermittler über die Website https://inno-maklerpool.de direkt registrieren oder eine persönliche Demo-Vorführung für die Beratungs- und Protokollierungssoftware buchen.Über die INNO INVESTGegründet wurde die INNO INVEST als BaFin-reguliertes Vermögensverwaltungsinstitut für Privatkunden und Unternehmer. Heute setzt die INNO INVEST als Wertpapierinstitut und Fintech neue Maßstäbe als digitaler Private Banking-Anbieter und Robo-Advisor. Zudem bietet die INNO INVEST ein Haftungsdach für vertraglich gebundene Vermittler und als Fintech für Investment-Fintechs die Wealthtech-Plattform und Investment-as-aService an. Die Wealthtech-Plattform der INNO INVEST ist ausgerichtet auf Geschäftsmodelle entlang der Wertpapier-Wertschöpfungskette und im Bereich der Vermögensanlage. Darüber hinaus bietet die INNO INVEST innovative Lösungen auf den Gebieten Investment-APIs, Robo-Advisory und digitaler, MiFID II-konformer Beratungssoftware.