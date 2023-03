Evotec kündigt weiteres Wachstum für 2023 an. Die Profitabilität bleibt jedoch hinter den Erwartungen zurück. Warren Buffett baut die Position bei Occidental Petroleum aus. Die Beteiligung von Berkshire Hathaway an dem Energiekonzern steigt auf 23,6 %. Die Entlassungswelle bei Walt Disney startet in dieser Woche. Bob Iger hat den Aktionären versprochen, dass die Streamingdienste profitabel werden.Der Aktienhandel in Asien entwickelt sich am Dienstag uneinheitlich. Während der KOSPI und Hang Seng Index deutlich zulegen können, notieren die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...