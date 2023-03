Sattel (ots) -Mit VIVA veröffentlicht der Schweizer Spieleverlag Game Division ein farbenfrohes Ablegespiel, das genau ins Schwarze trifft. VIVA verbindet minimalistisches Design mit einem überraschend vielschichtigen Spielkonzept. Entdecken Sie jetzt ein Kartenspiel, wie Sie es so noch nicht gesehen haben.Das Ziel ist denkbar einfach: Wer zuerst alle Karten ablegen kann, gewinnt die Runde und erhält eine der begehrten VIVA-Siegerkarten. Wer am Ende die meisten Siegerkarten besitzt, hat gewonnen. Der Weg zum VIVA erfordert jedoch Konzentration, strategisches Geschick und natürlich auch eine Prise Glück. Es gilt das Pokerface aufzusetzen, günstige Farbkombinationen zu erkennen, Strafkarten zu meiden und den Gegnern einen (farbigen) Strich durch die Rechnung zu machen.VIVA ist die dritte Veröffentlichung aus dem Hause Game Division. Was sich bereits bei den Releases von Wolfpack (https://www.presseportal.ch/de/pm/100087271/100877950) und Rookie (https://www.presseportal.ch/de/pm/100087271/100895169) bewährt hat, wird auch beim neusten Wurf beibehalten: Das Spiel erscheint in drei Versionen: Original, Pocket und Travel.Die Spielkarten sind qualitativ hochwertig und entsprechen dem ästhetischen Anspruch von Game Division. Für die Gestaltung ist wiederum Erich Brechbühl verantwortlich. Dem renommierten und preisgekrönten (https://gamedivision.ch/blogs/blog/da-guckst-du-was-alles-in-unserem-preisgekronten-logo-steckt) Luzerner Grafiker gelingt die Alchemie, ein farbenrohes Durcheinander mit dem aparten Minimalismus zu verbinden, mit dem sich Game Division in der Szene bereits einen Namen gemacht hat. Mit anderen Worten: VIVA macht Spass und sieht dabei einfach schön aus.Jung aber gereiftFür den Schweizer Spieleverlag läutet die Veröffentlichung von VIVA ein neues Kapitel ein. In den vergangenen zwei Jahren entwickelte sich Game Division vom klassischen Start-Up zu einem jungen, aber bereits gereiften Unternehmen. Die visuelle Sprache und die Grundsätze des Brands sind heute klar definiert: Generationenspiele, die rein über Form- und Farben-Sprache funktionieren.Der Fokus von Game Division liegt aktuell beim Einführen nachhaltiger Innovationen im Verpackungsbereich und bei der Pflege des stetig wachsenden B2B-Netzwerks (https://gamedivision.ch/pages/location-finder). "Wir setzen voll und ganz auf unsere Retail-Partner", sagt Firmengründer Tobias Kaufmann. "Wir glauben an die Fachkompetenzen unserer Handelspartner und ihre Rolle als Qualitätsgaranten für deren Kunden."Mit VIVA liefert Game Division seinen Partnern ein Produkt, das den Spagat zwischen Einsteigerfreundlichkeit und den Ansprüchen Fortgeschrittener hinkriegt. VIVA ist zudem hochwertig geschaffen, visuell überzeugend und einfach unterhaltsam. Lassen Sie sich vom Minimalismus nicht täuschen: VIVA hats faustdick - und kunterbunt - hinter den Ohren. Bunt, bunter, VIVA!Druckfähige VIVA-Bilder, ein Portrait von Tobias Kaufmann und Videos vom VIVA-Teaser und von der Spielanleitung finden Sie hier (https://www.dropbox.com/home/Game%20Division/Presse-Ordner%20Game%20Division)Die Game Division AG ist Herstellerin und Verlegerin von Gesellschaftsspielen, die einfach sind und spannend - und richtig schön gestaltet.Die Game Division AG ist ein Schweizer Unternehmen mit Sitz in Sattel, Kanton Schwyz; und Mitglied des Spielwarenverbandes Schweiz.Pressekontakt:Tobias Kaufmann, Game Division AGT +41 41 835 11 11M +41 79 747 19 80tobias.kaufmann@gamedivision.chGame Division AGGewerbestrasse 6CH-6417 Sattelwww.gamedivision.chwww.facebook.com/gamedivision.chwww.instagram.com/gamedivision.chOriginal-Content von: Game Division AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100087271/100905044