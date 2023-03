Zusammenfassung:

TransnetBW reagiert auf mögliche Gefährdung des Strom-Übertragungsnetzes durch Cyberangriffe

Neues Kommunikationsnetz schützt mit BSI-zugelassener Sicherheitstechnik von Adva Network Security

Ganzheitlicher Schutz durch ConnectGuard verschlüsselt kompletten Verkehr auf der optischen Übertragung und sichert damit alle darüber liegenden Netzschichten

Adva Network Security gab heute bekannt, dass TransnetBW die ConnectGuard Verschlüsselungstechnik mit der optischen Transportlösung Adtran FSP 3000 für ein sicheres Kommunikationsnetz in der Regelzone eingesetzt hat. Als Betreiber eines Strom-Übertragungsnetzes im Südwesten Deutschlands und als europäischer Verbundpartner ist für TransnetBW ein zuverlässiges Kommunikationsnetz für einen störungsfreien Betrieb unabdingbar. Daher hat sich das Unternehmen für die bewährte optische Plattform FSP 3000 mit der vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zugelassenen Verschlüsselungstechnik von Adva Network Security entschieden. Damit können sehr schnelle Verbindungen zuverlässig und robust auch vor aufwändigen Angriffen geschützt werden. Die komplette Planung, Implementierung und Unterstützung beim Betrieb des hochsicheren Netzes hat Syserso Networks durchgeführt, ein langjähriger Partner von Adva Network Security.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230327005424/de/

Die Verschlüsselungstechnologie von Adva Network Security hilft TransnetBW dabei, das Netz sicher zu betreiben. (Foto: Business Wire)

"Als Versorgungsunternehmen und damit als kritische Infrastruktur (KRITIS) sind wir zur Einhaltung umfangreicher Sicherheitsvorgaben verpflichtet. Um unseren Partnern jederzeit eine zuverlässige Strom-Übertragung zu gewährleisten, dürfen wir keine Kompromisse beim Schutz unseres Kommunikationsnetzes machen. Daher haben wir uns für die zuverlässige Glasfaser-Übertragungstechnik von Adva Network Security entschieden", sagte Michael Schick, Teamleiter Projekte Nachrichtentechnik bei TransnetBW. "Die Verschlüsselung des gesamten Verkehrs auf der Glasfaser bietet einen wirkungsvollen Schutz. Die Bestätigung der Schutzfunktion durch die unabhängigen Experten des BSI war für uns ein wichtiges Kriterium."

Das neue Weitverkehrsnetz bietet breitbandige, verschlüsselte Ethernet Verbindungen und basiert auf den Terminals und dem flexiblen optischen Layer der FSP 3000 Plattform von Adtran. Im Zusammenspiel mit aggregierenden Multiplexern der FSP 150 Produktfamilie wird ein breites Spektrum an Bandbreitendiensten von 2 Mbit/s E1 über 100Mbit/s Fast Ethernet bis zu 100Gbit/s Ethernet ermöglicht und eine präzise Synchronisation gewährleistet. Damit werden alle heute notwendigen und absehbaren Bandbreiten bedient, wobei die exzellente Skalierbarkeit der Lösung eine einfache Anpassung an zukünftige Anforderungen erlaubt. Syserso Networks spielte bei diesem Projekt ebenfalls eine Schlüsselrolle und setzte das Projekt als Systemintegrator und Servicepartner von TransnetBW von der Netzplanung über die Installation, der Systemintegration und Inbetriebnahme bis zur Betriebsunterstützung als Turn-Key um.

"Kurze Wege ermöglichen bei komplexen Projekten eine zügige Umsetzung. Eine enge Zusammenarbeit schafft aber auch Vertrauen. Und das ist beim Aufbau hochsicherer Netze unerlässlich. Unsere räumliche Nähe zum DWDM-Technologielieferanten Adtran und zum Dienstleister Syserso Networks waren bei diesem anspruchsvollen Projekt von großem Nutzen", kommentierte Josef Sißmeir, Geschäftsführer bei Adva Network Security. "Darüber hinaus bietet unsere BSI-zugelassene Verschlüsselung die branchenweit geringste Latenzzeit, ohne Einbußen beim Durchsatz hinnehmen zu müssen. Wir freuen uns, mit der ConnectGuard-Lösung wesentlich zur Sicherheit und Zuverlässigkeit des Netzes der TransnetBW beitragen zu können."

Weitere Informationen zum Schutz von Weitverkehrsnetzen mit ConnectGuardfindensie in der Lösungsbeschreibung.

Über Adva Network Security

Adva Network Security hat sich auf den Schutz von Datennetzen mit hohem Sicherheitsbedarf spezialisiert. Mit unserer ConnectGuard Sicherheitstechnik sind Unternehmen, Behörden und kritische Infrastrukturen schon heute in der Lage, zukünftige Cyber-Angriffe durch Quantencomputer abzuwehren. Unsere Verschlüsselungslösungen zeichnen sich durch eine sehr geringe Latenzzeit aus und bieten Glasfasernetzen einen umfassenden Schutz auf mehreren Netzebenen. Anerkannte Sicherheitsexperten haben unser Unternehmen in Deutschland gegründet, um Organisationen und Behörden beim Schutz ihrer Netze zu unterstützen und damit Cyber-Bedrohungen ihrer kritischen Anwendungen abzuwenden. Unsere Entwicklungs- und Fertigungsprozesse sowie unsere Verschlüsselungslösungen wurden von führenden staatlichen Sicherheitsbehörden zertifiziert und zugelassen. Erfahren Sie mehr unter www.advasecurity.com.

Über TransnetBW

Als Übertragungsnetzbetreiberin sichern wir von TransnetBW die Stromversorgung von rund elf Millionen Menschen in Baden-Württemberg. Wir schaffen die Infrastruktur der Energiewende, indem wir das Stromnetz instand halten, optimieren und bedarfsgerecht ausbauen. Unser Netz erstreckt sich über eine Fläche von 34.600 Quadratkilometern. Alle Akteure am Strommarkt können dieses Netz diskriminierungsfrei und zu marktgerechten Konditionen nutzen. Damit stellen wir die Energie für all die Energie zur Verfügung, die Baden-Württemberg ausmacht. Wir sind die Kraft hinter der Kraft. Weitere Informationen über TransnetBW finden sie unter www.transnetbw.de.

Über Syserso Networks

Syserso Networks ist ein führender Systemintegrator und Servicedienstleister im Bereich der Telekommunikation. Das Unternehmen realisiert seit mehr als 25 Jahren zukunftssichere Telekommunikationsnetze für öffentliche und private Netzbetreiber. Neben Aufbau, Bereitstellung, Einrichtung und Wartung von Transport-, Access- und IMS/Softswitch-Netzwerken bietet Syserso Networks mit eigenem Network-/Security-Operation-Center ein breites Spektrum an Dienstleistungen sowie Managed- und Cloud-Services. Weiterhin hat das Unternehmen vielfältige Security-Lösungen für VoIP sowie spezielle Security-Produkte für die Betreiber von kritischen Infrastrukturen im Portfolio. Erfahren Sie mehr unter www.syserso.com

Veröffentlicht von:

Adva Network Security GmbH, Berlin, Deutschland

www.advasecurity.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230327005424/de/

Contacts:

Pressekontakt

Gareth Spence

t +44 1904 699 358

public-relations@adva.com