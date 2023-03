Nach dem wahrscheinlichen Ausbleiben einer neuen Finanzkrise hat Morgan Stanley das nächste große Risiko für den Aktienmarkt identifiziert, welches unmittelbar bevorsteht. Doch so können sich Anleger schützen. In einer am Montag veröffentlichten Studie warnte Morgan Stanley Top-Stratege Michael Wilson vor der nächsten großen Gefahr an den Märkten und warum hier ein neuerlicher Abverkauf eingeläutet werden könnte. Doch welches Risiko kommt auf Anleger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...