Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Turbulenzen im internationalen Bankensektor haben in letzter Zeit zu einer Ausweitung der Spreads geführt, so die Analysten von Postbank Research.In den letzten beiden Wochen hätten sich sogar die Spreads für EUR-Investment-Grade-Anleihen, gemessen am Bloomberg-Index für EUR-Unternehmensanleihen, um rund 55 Basispunkte ausgeweitet - das absolute Niveau liege nun bei rund 200 Basispunkten. Am stärksten betroffen seien Banken gewesen, die etwas weniger als ein Drittel des EUR-IGSegments ausmachen würden. ...

