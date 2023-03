Linz (www.anleihencheck.de) - Aktuelle Entwicklungen der Energie- und Rohstoffpreise in den osteuropäischen Staaten werfen ein optimistisches Bild in puncto Teuerung, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Tendenzen könnten u.a. an den wöchentlichen Tankstellenpreisen für Kraftstoffe in Polen beobachtet werden. Diese seien zur Freude von Verbrauchern seit Anfang März deutlich gesunken. Erstaunlicherweise hätten sich diese Tendenzen noch vor Bekanntwerden des Rückgangs der weltweiten Rohstoffpreise aufgrund jüngster Unruhen an den Finanzmärkten gezeigt. Der Anteil des Inflationstreibers Energie am Gesamtwert der Inflation werde sich in Polen aller Voraussicht nach von 1,8% im Februar auf 0,1% im März deutlich verringern. Bis zum Ende dieses Jahres werde sich auch die Inflation voraussichtlich von 14,3% im Vorjahr auf 12,9% abschwächen. Trotz positiver Aussichten im Energiesektor schienen gegenwärtige Überlegungen über Zinssenkungen (aktuell 6,75%) etwas verfrüht. Nach Spitzen von über 4,750 Ende Februar habe sich auch die polnische Währung etwas erholt und EUR/PLN notiere mittlerweile bei Werten zwischen 4,6820 und 4,688. (28.03.2023/alc/a/a) ...

