Das britische Startup Helixx hat ein neues Konzept vorgestellt, mit dem Unternehmen in Ballungsräumen elektrische Leichtfahrzeuge kostengünstig zum Einsatz bringen können. Kern des Ansatzes sind Franchise-Vereinbarungen mit den Unternehmen, an die Helixx Lizenzen für seine Technologie verkauft. Erwirbt ein Kunde eine solche Lizenz, stellt Helixx nach eigenen Angaben alles zur Verfügung, was zur Montage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...