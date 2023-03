Die Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3), weltweit agierender Hightech-Maschinenbauer mit umfassendem Technologieportfolio, erhielt von der Daimler Truck AG im Rahmen der strategischen Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen und dem in diesem Zuge geschlossenen Kooperationsvertrag einen Auftrag im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Der Auftrag umfasst Anlagen zur Elektrodenfertigung und zur Assemblierung von Batteriezellen für die Pilotlinie am Daimler Truck Standort in Mannheim und wird in den Jahren 2023 und 2024 umsatz- und ertragswirksam. Die Manz AG verfolgt mit ihrem Segment Mobility ...

Den vollständigen Artikel lesen ...